がん治療は大きく進歩し、近年は「がんと共に働く」ことも可能な時代になりつつあります。一方で、がんになったとき「今の仕事はどうなるのか」「職場に迷惑をかけるのではないか」という不安が頭をよぎる人もいるでしょう。誰にどう相談してよいか分からず、退職を選択するケースも少なくありません。第23回日本臨床腫瘍学会学術集会（JSMO 2026）では、頸部食道がんの再発により喉頭を全摘出した村本高史さんが「働くこと