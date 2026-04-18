2022年、喉の周辺に違和感を覚え、病院を受診し、さまざまな検査の末に「肺腺がん」の診断を下された多丘さん（仮称）。たばこを吸わない女性であっても肺腺がんを発症することは珍しくなく、近年罹患者数が増加しています。今回は、抗がん剤治療中の多丘さんが治療の実体験を語ります。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2025年10月取材。 体験者プロフィール： 多丘 るみさん（仮