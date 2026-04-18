長女の妊娠を機に子宮頸がん検査で異常を指摘された押川さん。出産から半年後、シングルマザーとして生きる決意を固めた矢先に「子宮頸部上皮内癌」と確定診断されました。婦人科病棟での看護師経験があるからこそ「娘を1人にしてしまうのでは」と絶望したものの、仕事復帰前に子宮頸部円錐切除術を受け無事に克服。バセドウ病や子宮腺筋症も抱えながら、体の違和感を放置せず定期検診を受ける大切さを発信する軌跡を紹介し