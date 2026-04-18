開催：2026.4.18 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 5 - 10 [ジャイアンツ] MLBの試合が18日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとジャイアンツが対戦した。 ナショナルズの先発投手はザック・リテル、対するジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブで試合は開始した。 2回表、7番 エリオト・ラモス 4球目を打ってセンターへのスリーランホームランでジャイ