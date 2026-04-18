開催：2026.4.18 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 4 - 2 [ロイヤルズ] MLBの試合が18日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとロイヤルズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラー、対するロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカで試合は開始した。 4回裏、5番 ベン・ライス 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでヤ