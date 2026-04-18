開催：2026.4.18 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 1 - 0 [タイガース] MLBの試合が18日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとタイガースが対戦した。 Rソックスの先発投手はランヘル・スアレス、対するタイガースの先発投手はケーシー・マイズで試合は開始した。 10回裏、8番 吉田正尚 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 1