前田大然にとって、2025-26シーズンはセルティックに移籍してから最も難しいシーズンだった。大きく影響したのが、希望した移籍の破談という見方は少なくない。だが、結果的に移籍が実現しなかったのは選手にとって良かったとの声もある。シーズン途中から指揮を執るマーティン・オニール監督は、前田が夏にヴォルフスブルクへの移籍に迫っていたことを示唆した。日本代表FWは、ブンデスリーガへのステップアップを望んでいた