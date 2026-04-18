Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホ以上に気軽に撮れるって悪くないかも。そんな動画のハードルを下げてくれたのが今回試した「S70」という機種。画質を求める製品ではないものの、レトロ風な仕上がりをウェアラブルカメラっぽく使えるのが筆者好みでした。Vlogなどで遊んでみた内容になっているので、ぜひ参考にしてみてくだ