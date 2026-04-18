金沢市の県道で、巨大な穴がカメラに捉えられた。現場は地震で被害を受け、1月に一部が崩落。補修後に片側交互通行となっていた場所だった。県は点検していたが、大規模な陥没が起きてしまった。原因について県は、道路下の水路が風化した可能性があるとしている。あわや落下…県道に“巨大陥没穴”出現金沢市の県道で11日に撮影されたのは、建物のすぐ脇で灰色のアスファルトをえぐるようにぽっかりと開いた茶色く巨大な穴だ。大