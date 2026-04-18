◇プロ野球セ・リーグ巨人8-2ヤクルト（4月17日、神宮球場）8-2で勝利した巨人。阿部慎之助監督は試合後に7回無失点の好投を見せたウィットリー投手について「カーブが有効的に使えていた」などと語りました。点差がついていたため、登板回数がかさむ大勢投手とマルティネス投手などの中継ぎ陣を温存できたことは大きく、「あした、あさって、またみんな連投できる」と喜びの言葉。試合前にはウィットリー投手は投げ抹消すると示