KKT杯バンテリンレディス国内女子ゴルフツアーのKKT杯バンテリンレディスが17日から3日間、熊本空港CC（6595ヤード、パー72）で開催されている。プロ2年目の吉田鈴（大東建託）が、予選ラウンドで披露した鮮やかなウェア姿を公開。リンゴをモチーフにした可愛らしいコーディネートに、ファンから熱い視線が注がれている。まさに「春の主役」といった装いだ。吉田は白のハイネックシャツに、赤と紺のリンゴ柄が全面にあしらわれ