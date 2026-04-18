敵地ロッキーズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。菅野智之投手から安打を放ち、49試合連続出塁とした。大谷は初回、菅野から右翼線二塁打を放ち、連続試合出塁を「49」に。2回の第2打席は右前打を放った。昨季の両者の対戦では、大谷が菅野から2打席連続本塁打。これでMLBでの対戦成績は4打数4安打となり、中継したNHK BSでデータが伝えられると視