「全26作におよぶ『家政婦は見た！』シリーズに参加したのは、8作目から。家政婦紹介所のメンバーは、市原悦子さんや野村昭子さん、山田スミ子さん、今井和子さんといった大ベテランばかりで、最初に現場入りするまではすごく緊張したんです」こう語るのは、白石まるみさん（63）。心掛けたのは、撮影現場には誰よりも早く入ること。「当時、世田谷区に住んでいて、撮影スタジオまで自転車で行けました。早くに現場に入って、役の