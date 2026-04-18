4月18日に放送されるドラマプレミアム『無垢なる証人』で、唐沢寿明（62）と増田貴久（39）が久しぶりの共演。劇中では、弁護士と検察官という対立する立場ながら、プライベートでは長年親交がある2人。最初に距離が縮まったきっかけは、何だったのだろうか。増田：初共演のとき、僕がちょうど体作りをしている時期で。唐沢さんが、おすすめのメニューをたくさん教えてくれたんです。食事制限もしていたのに、僕に合わせたお店を選