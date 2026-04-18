ママ友とランチの予定がある日は、ほどよくリラックスできるコーデを選びたいところ。たくさん食べてもお腹まわりが気になりにくい着こなしなら、安心して食事を楽しめそうです。今回は、【LEPSIM（レプシィム）】のスタッフさんのコーデのなかから、お腹まわりをさりげなくカバーしてくれそうなスタイルをご紹介します。 Iラインシルエットですっきり見え ストンと落ちるシルエットのキャミソー