猫がリラックスしているときにみせる行動7選 猫がリラックスしているときには、心の状態が行動に出ています。猫が「もともと警戒心が強い」ということが、見分けるヒントになります。 ひとつひとつのサインを知っておくと、愛猫の気持ちがぐっと読みやすくなりますよ。 1.お腹を見せて仰向けで寝る お腹を上に向け仰向けにひっくり返る「へそ天」は、リラックス度マックスのサインです。 急所であるお腹