ママ友から突然、「夫には内緒でお金を貸してほしい」と頼まれたA子さん。デイトレードで借金を抱えたというB美に、子どもを理由に懇願され、気持ちが揺らぎます。悩んだ末に断ると、彼女の態度は一変。執拗な連絡と責め立てに、A子さんは精神的に追い詰められていき――。 「夫には内緒で、お金貸して！」 ある日、ママ友のB美から、突然電話がかかってきました。いつもの世間話かと思い、気軽に応答したの