《一軍監督を務める姿を見てみたい》《次のWBC日本代表監督か》【もっと読む】巨人桑田二軍監督の“排除”に「原前監督が動いた説」ネット上には、そんな意見が少なくない。NPBエンタープライズが17日、12歳以下の日本代表を指揮する侍ジャパンのUー12代表監督に桑田真澄巨人前二軍監督（58=オイシックスCBO）が就任することを発表。「日本野球の未来のために責任を持って務めたい」などとコメントした桑田監督は、8月9日から