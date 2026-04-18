トランプ米大統領の身勝手なイラン攻撃が日本の観光業界を苦しめている。中東経由便の欠航が相次ぎ、欧州を中心に訪日外国人の宿泊キャンセルが続出しているのだ。原油100ドル超え常態化で家計逼迫の夏が来る…経常利益率20%消失、5割超の企業「3カ月で価格転嫁」古い町並みが海外客に人気の岐阜・高山市もそのひとつ。飛騨高山旅館ホテル協同組合によると、3月から4月の2週目までに約4000人分のキャンセルが発生。昨年の市内