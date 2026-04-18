2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで日本初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が4月17日、所属先の木下グループのインスタグラムで現役引退を発表した。19年夏にペアを結成。22年の北京五輪は7位入賞だったが、今年2月には五輪で悲願の金メダルを手に。一躍国民的人気となったが、今後の進路は予想通りだった。【こちらも読む】スピードスケート高木美帆のセカン