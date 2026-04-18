女優の綾瀬はるか（４１）が、充実の４０代を迎えている。昨年のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺（つたじゅうえいがのゆめばなし）」では語りを務め、女優デビュー２５周年の今年も１７日公開の映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督）など注目作が控える。国民的女優となった今でも変わらず透明感は健在だ。（堀北禎仁）自然体を超えた、自然そのもの。綾瀬はるかはそんな人だ。透き通るような声