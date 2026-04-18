ＪＲＡは４月１８日、２０２５年京都記念・Ｇ２など重賞３勝を挙げたヨーホーレイク（牡８歳、栗東・友道康夫厩舎、父ディープインパクト）が同日付けで競走馬登録を抹消されたことを発表した。今後は千葉県白井の競馬学校で乗馬になる予定。同馬は全兄に報知杯弥生賞勝ちのカミノタサハラ、レパードＳ勝ちのボレアスを持つ血統馬。２歳７月の新馬Ｖからクラシック路線に乗ったが、屈けん炎による長期離脱もあったなか、８歳ま