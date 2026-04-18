◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１１節横浜ＦＭ―川崎（１８日・日産スタジアム）ホームの横浜ＦＭは、川崎と対戦する。開幕３連敗スタートからなかなか波に乗ることが出来ず、現在３勝７敗で１０チーム中９位と低迷が続く。前節のＦＣ東京戦もホームで１―３で敗れ、現在２連敗中だが、３月２２日のＭＵＦＧ国立で開催された敵地での川崎戦では谷村、天野の２ゴール、ユーリ、キニョーネスのゴールで５―０で快勝。ホ