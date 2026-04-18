タレント・井上咲楽がイメチェンを明かし、多くの反響が寄せられた。井上は１７日、自身のインスタグラムで「髪の毛切りました〜！」と明かし、「そして髪の毛広がりやすいのでストレートもかけてもらいました」とさらさらヘアのショートに変身。「とんでもなくドライヤーがラクです！」と大満足だ。フォロワーは「かわいーーーー」「あまりに可愛すぎます…！！」「雰囲気変わったね」「イメージチェンジ」「超絶最高に最強