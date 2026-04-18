１５日、広州交易会で商談する海外のバイヤー（右）。（広州＝新華社記者／盧漢欣）【新華社広州4月18日】中国広東省広州市で15日に開幕した第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）で、空撮用や緊急用、点検用など多様なドローンの展示が注目を集めている。中国ではドローンや小型機を活用した「低空経済」の発展を背景に、関連分野で技術開発や用途の拡大が活発に進んでいる。１５日、広州交易会で、ドローン製品について尋