ＴＢＳ系「時すでにおスシ！？」（火曜・後１０時）で主演する女優・永作博美（５５）の“夫婦ショット”がアップされた。ドラマの公式インスタグラムが１８日までに更新され「待山夫婦のオフショット」が公開された。永作演じるみなとと、１４年前に亡くなっている設定である夫・航（わたる）の２ショット。１４日に放送された第２話では、生前に仲良く暮らす様子が描かれた。航役は「ジャルジャル」の後藤淳平。永作とは仲