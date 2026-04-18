散歩している姿がシャリにしか見えない、3匹の犬が、SNSで話題となっている。【映像】散歩している様子（実際の映像）お散歩をするココちゃん、ハルくんと娘のひまわりちゃん。 ちょこちょこと動く姿がとても可愛いが、お寿司のシャリにそっくり。飼い主（@9Z8lquSv8B3FMpN）が「シャリのネタ探しの旅」とタイトルを付けて投稿すると350万アクセスに迫る人気となっている。毎日元気いっぱいで過ごし