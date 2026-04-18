『グレイテスト・ショーマン』『レ・ミゼラブル』のヒュー・ジャックマンと『あの頃ペニー・レインと』のケイト・ハドソンが初共演し、実在の夫婦ミュージシャンの軌跡を描く映画『ソング・サング・ブルー』が、TOHOシネマズ日比谷ほかで公開中だ。【動画】ダイアモンド☆ユカイのインタビュー映像（ショートVre.とロングVer.あり）本作は、かつて音楽にすべてを捧げながらも挫折し、現在は“歌まね”でしかステージに立てない