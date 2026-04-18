タカラジェンヌを養成する宝塚音楽学校（兵庫県宝塚市）の114期生40人の入学式が18日、開かれた。40人は3月末、10・55倍の倍率を突破した40人は、予科、本科で2年間、歌やダンス、礼儀作法などを学び、再来年春の宝塚歌劇団入団を目指す。