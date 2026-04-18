トッテナム・ホットスパーが、ボーンマスに所属するアルゼンチン代表DFマルコス・セネシの獲得に近づいているようだ。トッテナムは、昨季のヨーロッパリーグ優勝に導いたアンジェ・ポステコグルー監督と袂を分ち、トーマス・フランク体制でスタート。しかし、成績不振により、2月上旬にイゴール・トゥドール前体制に移行したが、未勝利のままわずか43日で解任した。そして、3月後半からロベルト・デ・ゼルビ監督が新監督に就任した