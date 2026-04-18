リヴァプール退団を表明したモハメド・サラーの去就が、予想外の展開を迎えている。『TEAMTALK』によると、かねてよりサウジ・プロリーグへの参戦が確実視され、クリスティアーノ・ロナウドを超える天文学的な給与が約束されていると報じられてきた。しかし、サウジアラビア政府の公共投資基金（PIF）が、ゴルフ事業を含むスポーツ投資の大幅な見直しを決定。中東情勢の緊迫化も重なり、これまでのような「無制限」の資金投入にブ