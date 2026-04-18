将棋の8大タイトルの一つ叡王戦の第2局が石川県加賀市で行われるのを前に17日の夜、前夜祭が開かれました。第11期叡王戦は2025年に引き続き伊藤匠叡王に斎藤慎太郎八段が挑戦し、4月3日シンガポールで行われた第1局は伊藤叡王が勝利しています。叡王戦オフィシャルスポンサーのアパリゾート佳水郷で開かれた前夜祭には県内外から将棋ファンらおよそ160人が参加しました。アパグループの元谷一志社長兼CEOらが挨拶したあと伊藤叡王