女性アイドルグループ「夢みるアドレセンス」の元リーダーで、モデル・タレントの荻野可鈴（30）が18日までに自身のインスタグラムを更新。第2子出産を報告した。「先日、第二子となる女の子を出産いたしました」と報告。「今回もパパが立ち会ってくれてとっても幸せなお産でした」とつづった。「里帰り出産だったので、入院期間中初めてパパとママがいない環境で頑張ってくれている息子を1秒でも早くぎゅーっと抱きし