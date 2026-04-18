◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場した。この日は試合前から大雪で一時は球場が埋め尽くされたが、試合は定刻通りに開始。開始時の気温は１・６度で、球団史上最も寒い試合となった。大谷は、初回先頭の１打席目は右翼線二塁打を放ち、連続試合出塁記録を