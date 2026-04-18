広島・遠藤淳志投手（27）が18日、1軍に合流した。今季は開幕2軍スタートも、ファーム・リーグでは6試合に登板して1勝1敗、防御率4・32。直近は5試合連続無失点とアピールを続けていた。代わって、前日17日のDeNA戦で、2/3回3失点で敗戦投手となった島内颯太郎投手（29）が2軍に降格する見込みだ。