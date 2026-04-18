お笑いタレント西川きよし（79）が18日、BSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜前8・00）に出演。パーソナリティー・浜村淳（91）の3週ぶり復帰を祝福した。4日、11日の放送を休演していた浜村に「おかえりなさい！」と拍手で呼びかけ、「元気で…もうほんとに。安心しました」と喜んだ。「休むときはきっちり休まなあきませんね。検査きっちりして何すると、もう全然！浜村さんの声聞いたときに成人式かと思いました」と