ガールズグループaespaのメンバー、ウィンターが大胆な“イメチェン”とともに、カムバックへの期待を高めた。去る4月17日、ウィンターは自身のSNSを通じて、オレンジ色に明るく染めた新しいスタイルの写真を公開した。【写真】ウィンター、顔が少し違う？写真のなかの彼女は、流行への敏感さが際立つ“航空ショット”から、正面を見つめるカットまで、さまざまなポーズを披露し、一味違う魅力を放った。（写真＝ウィンターInstagr