◇東京六大学野球春季リーグ戦第2週第1日1回戦早大―東大（2026年4月18日神宮）東京六大学野球の春季リーグ戦が行われ、早大は東大とのリーグ初戦を迎えた。昨春の選抜で優勝した横浜（神奈川）、U18高校日本代表で主将を務めた阿部葉太外野手（1年）は「1番・中堅」で先発出場した。東大の先発はエース左腕・松本慎之介投手（3年）。昨年3月の練習試合では本塁打を放っているが、17日の取材対応では「打った時のイ