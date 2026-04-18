◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年4月16日デンバー）ドジャースは17日（日本時間18日）、敵地でロッキーズ戦を行い、球団史上最低気温で試合開始を迎えた。ロッキーズの本拠地があるコロラド州デンバーは試合前に大雪が降り、午後0時半の時点で気温はわずか1度の厳寒状態。グラウンドも一面、銀世界となり、球場スタッフらが約5時間かけて除雪作業。必死の整備で開始にこぎ着けた。雪は止んだものの試合開始