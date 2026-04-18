言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ 頭の中に蓄積された膨大な知識から、提示された条件に合う「音」を的確に選び出す作業に挑戦してみましょう。今回は、社会的な状態、身体的な悩み、そして個人の気質に関わる3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、正解を導き出してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□つかた□□□□しょうヒント：助