日本女子代表は現地４月17日、国際親善試合でアメリカ女子代表と敵地で対戦している。なでしこジャパンは、０−０で迎えた21分にアクシデント。相手のCKで、北川ひかるが相手選手との競り合った際に、頭部を強く打ったか、座り込んで苦しそうな表情を見せる。 スタッフが状態を確認した末、プレー続行は不可能の判断。北川は担架で運ばれ、無念の途中交代となった。25分、北川に代わり、守屋都弥が投入された。構成●