18日午前3時半過ぎ、湯沢町湯沢の国道17号線で、道路を歩いていた長岡市三ツ郷屋の喜多村正和さん（54）が大型トラックにはねられました。この事故で喜多村さんは湯沢町の病院に運ばれましたが胸などを強く打ち死亡しました。警察は大型トラックを運転していた見附市の自称トラックドライバーの男（46）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。警察で事故の原因などについて詳しく調べています。