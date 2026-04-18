サッカーの2026年W杯北中米大会（6月11日開幕）に出場するサウジアラビア代表のエルベ・ルナール監督（57）が解任されたと複数の海外メディアが17日に報じた。前回22年W杯カタール大会でもサウジアラビアを率い、1次リーグでアルゼンチンを破る番狂わせを起こした指揮官は23年に退任したが、24年に復帰。サウジアラビアを3大会連続7度目のW杯出場に導いたが、開幕を2カ月後に控えた状況で電撃解任となった。ルナール監督は母