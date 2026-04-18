フリーアナウンサー、スミス春子ユニス（33）が18日、インスタグラムを更新。出産を発表した。スミスは「皆さんにご報告です！予定日からずっと先、静岡で桜が満開になる頃女の子を出産いたしました」と出産を報告した。続けて、子どもの写真を添え「今は新生児を育てながら大忙しの毎日を送っていますそのため、ご報告が遅くなってしまいました今回で、妊娠やお産は十人十色で、命懸けなことなんだと改めて思いました。本当に