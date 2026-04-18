イングランド・プレミアリーグのリーズに所属する日本代表ＭＦ田中碧（２７）に同リーグの名門マンチェスター・ユナイテッドが獲得への興味を示している。英メディア「ＴＥＡＭＴＡＬＫ」が報じた。今季出番が激減している田中にはドイツ１部フライブルクやウニオン・ベルリン、同２部シャルケが獲得への意欲を示している中、同メディアは「田中の希望はプレミアリーグにある」とし「関係者筋によると、プレミアのクラブが３７