£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Î¼ÂÉã¤Ç¸µ£Æ£±¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¥è¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬Í­Ì¾²òÀâ¼Ô¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä»æ¡Ö¥Ó¥ë¥È¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£¡ÖÅ·ºÍ¥ì¡¼¥µ¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï¤Î¼ÂÄï¡¢¸µ£Æ£±¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ç¥É¥¤¥Ä¡Ö¥¹¥«¥¤¡×¤Î²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥é¥ë¥Õ¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï»á¤Ï¤¤¤Ä¤â¿É¤é¤Ä¤Ê°Õ¸«¤òÅ¸³«¤·¡Ö£Æ£±³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¡×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»þ¤Ë?Ë½Áö?¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Ï¥¢¥¹¥È