フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１８日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。徳光さんは、１６日のＪＥＲＡセ・リーグで大ファンの巨人が４ー３で阪神を破り、敵地で２連勝を飾ったことに触れ「今年は常勝巨人軍という看板をかなぐり捨てて、他の５球団にがむしゃらに挑戦していくという、前進を目指す巨人軍ということだったんですが、その姿が板に