福島牝馬ステークスの攻略POINT 【脚質】前有利のコースで追い込み一手は厳しい 直線の長くないローカル競馬場のイメージよりは差しも決まっているものの、４角10番手以下に位置した馬は［1・0・1・45］。 好走は速めの平均ペースだった17年の１・３着のみで、基本追い込み馬は苦戦している。 一方、４角先頭は［1・1・3・5］。逃げ～先行タイプが優勢。 福島牝馬ステークス