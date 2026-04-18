打球が落ちた位置の記録は上下左右4か所がおすすめ！ どこまで正確に記録するか 打球が落ちた位置は、どこまで正確に記録するか。あまり複雑にしても、見づらくなるだけだ。そこで上下左右4か所がお すすめ。これなら外野手間のオーバー打球までカバーできる。 出典：