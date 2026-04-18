１７日、中国・東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）人工知能（ＡＩ）応用協力センターで、ＡＩ翻訳メガネを試着するトー・ラム氏（中央左）。（南寧＝新華社記者／戴天放）【新華社南寧4月18日】習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席の招きに応じ、中国を国賓として訪問したベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席が17日午前、広西チワン族自治区南寧市を視察した。１７日、中国・東南アジア諸国連合